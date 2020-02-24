Cumhurbaşkanlığı'ndan tüm üniversitelilere 'kamuda staj' müjdesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, tüm üniversite öğrencilerinin kamuda staj yapabilmesi konusunda, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan söz aldıklarını belirterek, "Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye’yi 21'inci yüzyılda yeterli görmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle yapılan ‘Trakya Kariyer Fuarı’ etkinliği başladı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’ndeki fuarda, kariyer planlaması yapmak isteyen öğrenciler için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmaları stant açtı. Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, rektörler, firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

"Kamuda her öğrenci staj yapabilmeli"

Fuarda konuşan Atay, üniversite öğrencileri arasında ayrım yapmadıklarını belirterek, "Burada gördüğünüz şirketler sadece siz bunlarda yarın işe başlayın diye var değiller, aynı zamanda onları tanıyıp ne işlerle uğraştıklarını ne tür becerilere ne tür yeteneklere ihtiyaçların olduğunu anlamanız ve buradaki eğitim-öğretim hayatınızı ona göre dizayn etmeniz için buradalar. Size gönüllü rehberlik etmek için, mesleki danışmanlık yapmak için buradalar ve aynı zamanda staj gibi yarı zamanlı ile çalışma fırsatlarını sizinle doğrudan paylaşmak üzere buradalar" ifadelerini kullandı.

Sadece belli başlı bölümleri okuyanların staj yapabildiği kamuda staj konusunda, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan söz aldıklarını söyleyen Atay, "Adaletle herkesin içine sinecek şekilde, hak edenlere fırsatın sağlandığı bir model üzerinden kamuda yaygın olarak staj imkânlarını artırmak üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye’yi 21'inci yüzyılda yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan her genç staj yapabilmeli, yapması gerektiği zaman onun stajını da mühendislik alanında staj yapan gençlerimiz gibi onun sigortası harçlığı karşılanabilmeli. Tabii ki bu bir finansman gerektiriyor onu da temin ettiğini düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarı ile yapıp sizlere bu yıl içerisinde bu fırsatı sunmak istiyoruz" dedi.