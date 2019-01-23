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Dünya

Cumhurbaşkanlığı'ndan Menbiç açıklaması

"ABD, Türkiye ile çalışarak Menbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır"

23 Ocak 2019 17:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin Menbiç bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Altun "ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları söyledi:

"Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ayağa kalkmasını engellemek, savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı kurmak ve bu sayede vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını engellemektir. ABD, Türkiye ile çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır."

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