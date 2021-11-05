Cumhurbaşkanlığı'ndan Lütfi Elvan haberine tepki: Bakanımız görevinin başında, özür borçlusunuz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Bakan Lütfi Elvan’ın istifa ettiği iddia edildi, Berat Albayrak ismi yeniden gündemde" başlıklı haberi yalanlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu ancak "şimdilik kabul edilmediği", Elvan'ın yerine göreve yeniden Berat Albayrak'ın getirileceği ileri sürüldü.

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Twitter'dan söz konusu iddianın yer aldığı habere tepki gösteren İletişim Başkanı Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" yazdı.