Cumhurbaşkanlığı’ndan 7 yeni konser

Kapadokya, Afrodisias, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu– Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can izleyiciyle buluşacak.

Ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak olan konser programı şöyle:

Konserlerin organizasyonu sürecinde, salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyuluyor.

Tüm konserlerde yer alan müzisyen ve görevliler 60 yaş altında ve kronik rahatsızlıkları bulunmuyor. Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınıyor ve araçlarda sosyal mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleşiyor. Konser sahnelerinde tüm sanatçı yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor.

Özellikle 60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis Konseri için, tüm dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak şekilde alınan olağanüstü önlemler şöyle:

Tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra covid-19 testi yapılıyor.

Araç kapasitelerinin dörtte biri oranında yolcu yerleşimi gerçekleşiyor.

Vücut ısıları araçlara binerken ölçülüyor.

Gidiş ve geliş transferlerinde tüm araçlarda herkes için özel sağlık kiti mevcut. Sağlık kitleri içerisinde 1 adet dezenfektan spray, 1 adet 3 katlı cerrahi maske ve tek kullanımlık bir takım eldiven bulunuyor.

Organizasyon esnasında sunulacak ikramlarda ürünlerin hepsi paketli ve tüm sarf ekipmanları tek kullanımlık.

Tüm sanatçı yerleşimlerinin sosyal mesafe kurallarına göre minimum 1,5 metre olmasına özen gösteriliyor. Yetersiz kalan Hieropolis Antik Tiyatro sahnesine yaklaşık 300 m2’lik ilave sahne kuruluyor.

Sanatçılar için sağlanan sandalye, nota sehpası vs. gibi eşyalar kurulum ve yerleştirme öncesinde dezenfekte ediliyor.

Sanatçı kulisleri ve giyinme odaları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip, kullanım esnasında belirlenen aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Tüm kurulum ve söküm çalışmalarında görev yapan çalışanlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maske ile çalışıyor.

Kurulum dâhil etkinlik sonuna kadar sahada bir adet ambulans bulunduruluyor.