Cumhurbaşkanlığı’na ait toplam taşıt ve lojman sayısı ile telefon hattı bilgisi 2021 bütçesinde "0" olarak yer aldı

Meclis’e sunulan 2021 Bütçesi’nde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı’na ait toplam taşıt ve lojman sayısı ile ne kadar telefon hattı bulunduğu bilgileri 2021 Bütçe Gerekçesi’nde gösterilmedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır imzalı habere göre, 2020 Bütçe Gerekçesi’nde 30 Haziran 2019 itibarıyla genel bütçeli idarelerin 218 bin 575 lojmanı, bin 782 sosyal tesisi olmak üzere toplam 220 bin 357 lojman ve sosyal tesisi bulunuyordu. Verilen tabloda Cumhurbaşkanlığı’na ait 509 lojman olduğu bilgisi yer almıştı. 2021 Bütçe Gerekçesi’nde ise genel bütçeli idarelerin 30 Haziran 2020 itibarıyla toplam lojman sayısı 238 bin 37, toplam sosyal tesis sayısı da bin 471 olarak yer aldı.

Lonjman ve sosyal tesis bilgisi: 0

Lojman ve sosyal tesislerin toplamı 239 bin 508’e yükseldi. Ancak 2020 gerekçesinde 509 olan Cumhurbaşkanlığı’nın lojman sayısı 2021 gerekçesinde sıfır olarak gösterildi.

Taşıt sayısı bilgisi: 0

Yine 2020 Bütçe Gerekçesi’nde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 30 Haziran 2019 itibarıyla taşıt sayısı toplamı 103 bin 410’du. Cumhurbaşkanlığı’nın toplam taşıt sayısı da 375 olarak belirtilmişti. 2021 gerekçesinde ise 30 Haziran 2020 itibarıyla toplam araç sayısı 98 bin 93 olarak yer aldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın araç sayısı sıfır olarak gösterildi.

Telefon hattı bilgisi: 0

2020 gerekçesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin sahip oldukları toplam telefon hat sayısı 30 Haziran 2019 itibarıyla 17 bin 790’ı cep telefonu olmak üzere toplam 424 bin 916 olarak yer almıştı. 2021 bütçesinde 19 bin 598’i cep telefonu olmak üzere toplam hat sayısı 405 bin 309 oldu. 2020 gerekçesinde Cumhurbaşkanlığı’nın santrala bağlı 4 bin 900, müstakil 51, cep telefonu olarak 326 olmak üzere toplam 5 bin 277 telefon hattı olduğu bilgisi yer almıştı. Faks sayısı da 100’dü. Ancak 2021 gerekçesinde Cumhurbaşkanlığı’na ait telefon hat sayısı sıfır olarak yer aldı.