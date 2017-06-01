Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın darbe sanığı eski komutanı: Kimin yaptığını sizden çok merak ediyorum

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, savunmasını yapan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış, suçlamaları kabul etmeyerek "kendisinin de kumpas mağduru olduğunu" ileri sürdü. Sanık Barış, Mahkeme Başkanı'nın "Kim sizi mağdur etti, bu darbeyi kim yaptı" sorusunu, "Ben sizden daha çok merak ediyorum" diye cevap verdi. Darbe girşimi davası sanığı Barış, 15 Temmuz gecesinde yaşananlar ilgili olarak "Birincisi ben bu emirleri aldığımda emir komuta içinde yapıldığını düşünüyordum. İkincisi bu terörist tehdide karşı benim hareket etmem isteniyor" diye konuştu. Mahkeme başkanının "Emir komuta olunca darbe suç olmuyor mu?" sorusunu yanıtlayan Kutsi Barış, "Biz askeriz buna göre yetiştirilmişiz. Biz emirlere göre hareket ederiz" dedi. Üzerinden çıkan 1 doların sorulması üzerine Kutsi Barış, "Bunu kabul etmediğimi daha öncesi ifademde de söylemiştim. Bilirkişi incelemesi istedim ancak yapılmıyor. Hukuk sistemi nasıl çalışıyor, anlamakta zorlanıyorum" diye cevap verdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, Genelkurmay Başkanlığı ile TRT'nin ele geçirilmesini planladığı iddia edilen 38 kişilik sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nde adı bulunan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış savunmasını yaptı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık Muhsin Kutsi Barış, darbe gecesi aldığı mesaj emrinde, büyük bir terörist saldırısı olduğunu ve mesajın emir komuta zinciri içinde bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

"Ben darbeci değilim, iradesi sakatlanmış bir kişiyim"

Sözlerine darbeci olmadığını tekrarlayarak devam eden Sanık Kutsi Barış, "Ben darbeci değilim, bunun yanında iradesi sakatlanmış bir kişiyim. Ben önemli bir birliğin komutanıydım. Birincisi ben bu emirleri aldığımda emir komuta içinde yapıldığını düşünüyordum. İkincisi bu terörist tehdide karşı benim hareket etmem isteniyor. Altından Cemil Turhan ve Mehmet Partigöç'ün imzası olan bildiri resmi kanallardan, Genelkurmaydan geliyor. Başlangıçta bu mesajlara direk işlem yapmadım ve teyit almaya çalıştım. Birinci sicil amirim olan Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e ulaşmaya çalıştım. Güler'e ulaşamayınca telefonu açan albaydan teyit alıyorum" dedi.

Başkanla sanık arasında ilginç diyalog

İfadesinden ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığa sorular yöneltti. Üzerinden çıkan 1 dolar sorulan sanık Kutsi Barış, "Bunu kabul etmediğimi daha öncesi ifademde de söylemiştim. Bilirkişi incelemesi istedim ancak yapılmıyor. Hukuk sistemi nasıl çalışıyor, anlamakta zorlanıyorum" diye cevap verdi.

Bu cevaba tepki gösteren Mahkeme Başkanı, "Valla askeri sistemden daha iyi çalışıyor, sizin durumuzu görünce" diye karşılık verdi.

"Bu darbeyi kim yaptı?"

Savunmasında kendisinin de mağdur edildiğini söyleyen sanığa Mahkeme Başkanı, "Peki bu darbeyi kim yaptı? Sizi mağdur edenler kimler, şikayetçi misiniz?" sorusunu yöneltti. Sanık soruyu, "Ben sizden daha çok bu darbeyi kimin yaptığını merak ediyorum. Ben kumpas mağduruyum" dedi.

Sanık ayrıca, "Emir komuta olunca darbe suç olmuyor mu?" sorusunu, "Biz askeriz buna göre yetiştirilmişiz. Biz emirlere göre hareket ederiz" dedi.

Sanık birçok soruya da "Ben de birçok olaya bu davalarda vakıf oluyorum" cevabını verdi.

Özkan Arslan/Ankara, (DHA)