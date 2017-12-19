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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki üsteğmen FETÖ'den tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli 1 üsteğmen tutuklandı

19 Aralık 2017 21:41

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı\'nda görevli 1 üsteğmen tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK\'ya sızan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Aydın merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden birinin, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı\'nda görevli üsteğmen olduğu öğrenildi. Üsteğmenin, daha önce gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda tespit edildiği ortaya çıktı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan üsteğmenin, kente getirildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen üsteğmen, tutuklandı.
1 ÜSTEĞMEN DAHA TUTUKLANMIŞTI
Geçen 12 Aralık\'ta, Aydın merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 şüpheliden 22\'si yakalanmıştı. Pazartesi günü Aydın Adliyesi\'ne sevk edilen 7 şüpheliden, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı\'nda görevli 1 üsteğmenin de aralarında bulunduğu 4\'ü tutuklanmıştı.

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