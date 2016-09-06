Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı: FETÖ operasyonu bize döndü!

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, ‘FETÖ’ operasyonlarının kendilerine döndüğünü ileri sürdü.

Twitter hesabından, ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında Oktay Kılıç’ın evinin aranmasını eleştiren Küçükyılmaz, “15 yıldır tanıdığım, "o gece" tankın önüne yatan, FETÖ düşmanı Oktay Kılıç'ın evi FETÖ'den aranıyorsa, bu operasyon "bize" dönmüş demektir!” ifadesini kullandı. Küçükyılmaz, "Namaz kılanı Fetullahçı sanan, Meşveretçi, Yazıcı, Okuyucu, Nakşi, Kadiri arasındaki farkı bilmeyen 28 Şubatçılarla FETÖ temizliği yapılamaz" dedi.