Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

Fenerbahçe - Anadolu Efes: 62-65

SALON: Ankara

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE: Ahmet 10, Melih 1, Sloukas 24, Melli 2, Kalinic 5, Dixon 2, Sinan 3, Datome 7, Lauvergne 8

ANADOLU EFES: Dunston 7, Metecan 2, Moerman 13, Beaubois 6, Micic 8, Buğrahan 2, Doğuş 13, Simon 11, Sertaç 3

1\'İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 30-28

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 36-44

Ata SELÇUK / ANKARA (DHA) - 34\'üncü Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe\'yi 65-62 mağlup ederek 11\'inci kez kupanın sahibi oldu.

Ankara Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe; Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Nicolo Melli ve Ahmet Düverioğlu ilk 5\'iyle başlarken, Anadolu Efes; Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Metecan Birsen, Adrien Moerman ve Bryant Dunston 5\'iyle start verdi. Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 9-7 önde geçti. Daha sonra vites artıran Anadolu Efes, 9\'uncu dakikada 5 sayılık üstünlük kurdu: 11-16. Kalan bir dakikalık süreçte Fenerbahçe 4-1\'lik bir seri yakalarken, Anadolu Efes ilk periyodu 17-15 önde kapattı.

İkinci periyot iki takımın dengeli oyunuyla başlarken, ilk 15 dakikalık bölüm 24-24\'lük eşitlikle geçildi. Periyodun kalan 5 dakikalık bölümünde 6-4\'lük üstünlük yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına 30-28 önde gitti.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes vites yükseltti. Periyoda iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 25\'inci dakikayı 37-33 önde geçti. Farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 44-36 önde kapattı.

Maçın final periyoduna iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 52-46\'lık Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Sarı lacivertli oyuncuların basit top kayıpları ile farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, maçın bitmesine 3.38 kala farkı 10\'a çıkarttı: 48-58. Obradovic\'in molasından 4-0\'lık seriyle dönen Fenerbahçe, 2.35 kala farkı 6\'ya çekti: 52-58. Dunston ile farkı yeniden 6\'ya çıkartan Anadolu Efes\'e yanıt Sloukas\'tan geldi. Sloukas çizgiden kaydettiği üçte üç serbest atış ile farkı 5\'e indirdi: 55-60. Micic\'in serbest atışlarıyla farkı 7\'ye yükselten (55-62) Anadolu Efes, karşılaşmanın kalan bölümünde de üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmayı 65-62 kazanarak 11\'inci kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nın sahibi oldu.

SOYLU, KASAPOĞLU, ERSOY, KURUM VE KALIN DA MAÇI TAKİP ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan müsabakayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

(FOTOĞRAFLI)