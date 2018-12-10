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Kültür-Sanat

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Bu yılki vefa ödülünün Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi kararlaştırıldı

10 Aralık 2018 22:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahiplerini belirledi.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin verileceği isimler de belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne,

  • Tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli,
  • Sinema alanında Türker İnanoğlu,
  • Müzik alanında Erol Sayan,
  • Sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy’a verilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

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