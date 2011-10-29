-Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin bu yılki sahipleri sanat tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice, edebiyat dalında Sezai Karakoç, eleştiri alanında Doğan Hızlan ve geleneksel sanatlar dalında Hasan Çelebi oldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği'nde, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatını yüceltmeye çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesinin öngörüldüğü anımsatıldı. Cumhurbaşkanı Gül'ün; ödülün, her yıl kültür ve sanatın farklı dallarında verilmesi talimatı verdiği anlatılan açıklamada, bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Kuz, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Başdanışman Zeynep Damla Gürel, Danışman Yusuf Müftüoğlu, halkbilimci Prof. Dr. Öcal Oğuz ve sanatçı Bayram Bilge Tokel'den Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, Gül'ün, Değerlendirme Kurulunun önerisi üzerine, 2011 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sanat tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice'ye, edebiyat dalında Sezai Karakoç'a, eleştiri alanında Doğan Hızlan'a ve geleneksel sanatlar dalında Hasan Çelebi'ye verilmesini uygun gördüğü bildirildi.