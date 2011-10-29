T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu ANKARA (A.A)

29 Ekim 2011 15:19

-Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu  ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin bu yılki sahipleri sanat tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice, edebiyat dalında Sezai Karakoç, eleştiri alanında Doğan Hızlan ve geleneksel sanatlar dalında Hasan Çelebi oldu.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği'nde, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatını yüceltmeye çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesinin öngörüldüğü anımsatıldı.  Cumhurbaşkanı Gül'ün; ödülün, her yıl kültür ve sanatın farklı dallarında verilmesi talimatı verdiği anlatılan açıklamada, bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Kuz, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Başdanışman Zeynep Damla Gürel, Danışman Yusuf Müftüoğlu, halkbilimci Prof. Dr. Öcal Oğuz ve sanatçı Bayram Bilge Tokel'den Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu belirtildi.  Açıklamada, Gül'ün, Değerlendirme Kurulunun önerisi üzerine, 2011 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sanat tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice'ye, edebiyat dalında Sezai Karakoç'a, eleştiri alanında Doğan Hızlan'a ve geleneksel sanatlar dalında Hasan Çelebi'ye verilmesini uygun gördüğü bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24