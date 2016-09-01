T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camii'nde zikir görüntüleri

Videoya düşülen notta zikiri, "Galibi Şeyhi Ali Yetkin Şekerci Efendi" olarak bilinen Ali Yetkin Şekerci'nin çektirdiği yazıldı

01 Eylül 2016 10:44

Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde yer alan Millet Camii'nde 6 Ağustos 2016 gününe ait toplu zikir görüntüleri paylaşıldı.

YouTube üzerinden paylaşılan görüntülerde, yaklaşık bin kişinin cami içerisinde zikir çektiği görüldü.

Videoya düşülen notta zikiri, "Galibi Şeyhi Ali Yetkin Şekerci Efendi" olarak bilinen Ali Yetkin Şekerci'nin çektirdiği yazıldı.

Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayının içerisinde bulunan Millet Cami, Erdoğan'ın da katılımıyla Temmuz 2015'te açılmıştı. Erdoğan açılışta, "Bugün nerede bir kubbe, bir minare varsa, biliyoruz ki orası Müslüman yurdudur. ‘Şehadetleri dinin temeli’ olan ezanlar işte o minarelerden yükselir. Günde beş vakit namaza işte o kubbelerin altında durulur" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde bulunan Millet Camisi'nde 3 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Cami, her biri iki şerefeli, yükseklikleri 60 metreyi bulan dört minareye sahip.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesizikir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24