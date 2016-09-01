Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camii'nde zikir görüntüleri

Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde yer alan Millet Camii'nde 6 Ağustos 2016 gününe ait toplu zikir görüntüleri paylaşıldı.

YouTube üzerinden paylaşılan görüntülerde, yaklaşık bin kişinin cami içerisinde zikir çektiği görüldü.

Videoya düşülen notta zikiri, "Galibi Şeyhi Ali Yetkin Şekerci Efendi" olarak bilinen Ali Yetkin Şekerci'nin çektirdiği yazıldı.

Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayının içerisinde bulunan Millet Cami, Erdoğan'ın da katılımıyla Temmuz 2015'te açılmıştı. Erdoğan açılışta, "Bugün nerede bir kubbe, bir minare varsa, biliyoruz ki orası Müslüman yurdudur. ‘Şehadetleri dinin temeli’ olan ezanlar işte o minarelerden yükselir. Günde beş vakit namaza işte o kubbelerin altında durulur" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde bulunan Millet Camisi'nde 3 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Cami, her biri iki şerefeli, yükseklikleri 60 metreyi bulan dört minareye sahip.