Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı tasarlıyor: Milyar liralık arazinin bir bölümü, Atasporları Merkezi yapılacak

Şirket, 1 milyar 822 milyon liraya satın aldığı Halkalı'daki toplam 959 bin 388 metrekare büyüklüğündeki arazide 6 etapta inşa edilecek “Bizim Mahalle” adlı bir proje geliştirdi. Emlak Konut GYO tarafından Ağustos 2017’de tanıtımı yapılan ve 7 bin konutun hayata geçirileceği projede Atasporları Merkezi de yer alıyor.

Halkalı Bizim Mahalle kapsamı içerisinde 115 bin metrekare kapalı alana sahip Atasporları projesi atçılık, okçuluk, güreş, mangala, cirit gibi spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye tarafından tasarlanan projenin yapımında sona yaklaşıldı.

Proje tamamlandıktan sonra, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Okçular Vakfı tarafından geleneksel oyunların yeniden canlanması ve yaygınlaşması için uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması bekleniyor.