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Çankaya Köşkü bir buçuk yıl sürecek restorasyona girecek

Hayrunnisa Gül, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün ciddi bir restorasyona ihtiyaç duyduğunu söyledi

14 Ekim 2012 14:30

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bir buçuk yıl sürecek bir restorasyon çalışmasına alınacağını söyledi.

Star gazetesi yazarı Elif Çakır, "Köşkün 'mönü kartları' bile tuhaflığın kanıtı" başlıklı yazısında İzmir'de "Kitap Okuma Şenliği"nin ardından Hayrunnisa Gül'le yaptığı görüşmeyi yazdı.

Hayrunnisa Gül, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün ciddi bir restorasyona ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gül, "Köşkte hâlâ ciddi bir restorasyona ihtiyaç var, özellikle cam veporselen objeler ve tablolar var. Uzunca zamandır araştırma yapıyorduk. Hollanda'yla prensipte anlaştık önümüzdeki hafta sözleşme imzalıyoruz. Bir buçuk yol sürecek bir restorasyon çalışmasını Hollanda ile yapacağız" dedi.


Abdullah Gül Üniversitesi'nde restorasyon bölümü açılacak


Abdullah Gül Üniversitesi'nin açılması için hazırlıkların devam ettiğini belirten Gül, "Abdullah Gül Üniversitesi'nin açılmasını heyecanla bekliyorum. Köşk'ün restorasyın işinde gördüm ki Türkiye'de yeterince restorasyon sanatçılarımız yok. Abdullah Bey'e 'Sizden bugüne kadar bir şey istemedim ancak özellikle restorason konusunda bir bölüm açılmasını istiyorum' dedim, inşallah bu bölüm olacak" diye konuştu.


'Tüm kitaplarımızı üniversiteye bağışlayacağız'


Hayrunnisa Gül, "evlerin alamayacağı kadar büyük" bir kütüphanlerinin olduğunu söyleyerek, bu kütüphanenin üniversiteye bağışlanacağını da belirtti. Gül, "Abdullah Bey'le aramızda kitap okuma konusunda 'hımm sen onu daha okumadın mı?' gibi tatlı rekabetler yaşıyoruz. Şu sıralar biyografiye merak saldım. Steve Jobs'un biyografisini İngilizce olarak okuyoru., Abdullah Bey İskender Pala'nın od isimli kitabıı okuyor" dedi.

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