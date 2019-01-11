Cumhurbaşkanlığı korumalarının görev çerçevesi genişletildi

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile birlikte tüm devlet teşkilatını yeni sisteme göre dizayn eden 10 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden dün kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na bağlı olarak Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulması oldu. Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı’ndaki mevcut Koruma Daire Başkanlığı'nın genel müdürlük seviyesine getirildiğine dikkat çekildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Koruma Hizmetleri Genel Müdürü de Emniyet Genel Müdürü yetkilerine sahip olacak. Müdürün hizmet yönünden Cumhurbaşkanı’nın kendisine, idari yönden ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na bağlı olacağı belirtildi.

Görev çerçevesinin genişletilmesiyle Cumhurbaşkanlığı korumaları; Cumhurbaşkanı ve ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nı da, Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği herhangi bir kişiyi de koruyacak.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı daha önce sadece güvenlik sağlama, herhangi bir tehlike ve saldırıya karşı koruma hizmeti veriyordu. Yeni kararname ile Cumhurbaşkanlığı korumaları, Cumhurbaşkanı’nın, aile fertlerinin, yardımcısının, bakanların ve İdari İşler Başkanı’nın hem maddi hem de manevi şahsiyetlerini korumakla görevli olacak. Koruma görevi yurt dışında da gerçekleştirilebilecek. Korumalar, Cumhurbaşkanı’nın katıldığı program yerlerinde taşıt ve yaya trafiğini düzenleyecebilecek.

Daha önce parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu kararlarından biriyle Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü kurulmuştu.

Büyükelçi unvanı kararı

Kararname ile ayrıca, İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve genel müdürlerden büyükelçi unvanı alanların, bu görevlerinden ayrılsalar da Cumhurbaşkanı tarafından geri alınmadığı sürece büyükelçi unvanı taşımaya devam edebilmeleri sağlandı.

Cumhurbaşkanı yurt dışında isterse geçici olarak özel diplomatik temsilcilikler kurabilecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı yabancı bir ülkede Türkiye’nin menfaatlarını koruyan bir devletin o ülkedeki temsilciliğinde geçici olarak temsilci görevlendirebilir.