T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edilen avukatın dosyası kapatıldı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Peşini bırakmam!" demişti

25 Haziran 2020 09:19

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları tarafından darp edilen Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun dosyası işlemden kaldırıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, “Ben bu işi sonuna kadar takip ederim. Peşini bırakmam!” dediği dosya, sessiz sedasız kapatıldı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yanıtlaması istemiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği soru önergesinde, Sürenoğlu’ya şiddet uygulayan korumalarla ilgili dosyanın kapatıldığı ortaya çıktı. Önergeyi yanıtlayan Soylu, Sürenoğlu’nu darbeden Cumhurbaşkanı korumalarının dosyasının işlemden kaldırıldığını kaydetti. Soylu, konuya ilişkin yanıtında ilgili mevzuat, emir ve talimatlara aykırı olarak zor kullanma sınırlarını aştığı iddia edilen personel hakkında derhal gerekli soruşturmalar başlatıldığını ve önergede bahsi geçen Sürenoğlu olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiğini açıkladı. Dosyanın işlemden kaldırılmasıyla birlikte, şiddet uygulayan korumalar da aklanmış oldu.

Ne olmuştu?

Erdoğan’ın katıldığı Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında, Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını sorduğu için Erdoğan’ın korumalarının şiddetine maruz kalan avukat Sertuğ Sürenoğlu ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla ev hapsi cezası almıştı. Sürenoğlu, koruma polislerinin kendisini döverken, “Vatan haini” dediklerini de belirtmişti.

ETİKETLER

Sertuğ SürenoğluRecep Tayyip Erdoğanmetin feyzioğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24