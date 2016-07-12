T24 LogoT24 Logo
Politika

Gökova Körfezi'ndeki Cumhurbaşkanlığı konutuna yakın koylar boşaltıldı

Tüm yatlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde yer değiştirdi

12 Temmuz 2016 09:51

Cumhurbaşkanlığı konutunun da bulunduğu Gökova Körfezi’ndeki Okluk Koyu, İngiliz Limanı ve Değirmenbükü Mevkii’ndeki tüm yatlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde yer değiştirdi. Tekne sahiplerine koyun boşaltılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mavi tur teknelerinin uğrak yerleri arasında olan İngiliz Limanı, Okluk ve Değirmenbükü koylarındaki tüm tekne ve yatlar, dün saat 02.00’den itibaren Sahil Güvenlik ekiplerinin denetiminde boşaltıldı.

Koylarda bulunan tekne sahipleri kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını, ekiplerin Valilik emriyle yer değiştirilmelerinin istediğini belirttiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı konutunun da bulunduğu Okluk Koyu ile İngiliz Limanı ve Değirmenbükü Mevkii’ndeki yatların yerlerinin neden değiştirildiği konusunda açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

Okluk KoyuCumhurbaşkanlığıBodrum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24