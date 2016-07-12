Gökova Körfezi'ndeki Cumhurbaşkanlığı konutuna yakın koylar boşaltıldı

Cumhurbaşkanlığı konutunun da bulunduğu Gökova Körfezi’ndeki Okluk Koyu, İngiliz Limanı ve Değirmenbükü Mevkii’ndeki tüm yatlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde yer değiştirdi. Tekne sahiplerine koyun boşaltılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mavi tur teknelerinin uğrak yerleri arasında olan İngiliz Limanı, Okluk ve Değirmenbükü koylarındaki tüm tekne ve yatlar, dün saat 02.00’den itibaren Sahil Güvenlik ekiplerinin denetiminde boşaltıldı.

Koylarda bulunan tekne sahipleri kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını, ekiplerin Valilik emriyle yer değiştirilmelerinin istediğini belirttiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı konutunun da bulunduğu Okluk Koyu ile İngiliz Limanı ve Değirmenbükü Mevkii’ndeki yatların yerlerinin neden değiştirildiği konusunda açıklama yapılmadı.