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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 'Atatürk fotoğrafı' açıklaması

Ak Saray'da yapılan ilk MGK'da Atatürk fotoğrafının yer almaması tartışmaya yol açmıştı

02 Ocak 2015 11:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ilk kez yapılan (30 Aralık 2014) MGK toplantısında Atatürk fotoğrafının yer almaması üzerine başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Köşk kaynakları, “Buna özel bir anlam yüklenmemeli. Tablolar henüz asılmadı” dedi. Kaynaklar, Atatürk fotoğrafı asılacak şeklinde bir açıklama yapmazken, "salon yakında nihai halini alacak" şeklinde ifadeler kullanılması dikkat çekti.  

Devletin zirvesinin bir araya geldiği MGK toplantılarında, daha önce kurulun başı Cumhurbaşkanı’nın arkasında Atatürk fotoğrafı yer almaktaydı. Ancak Ak Saray’da yapılan ilk MGK’da Atatürk fotoğrafının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında olmaması sosyal medyada da tartışmaya yol açtı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda tefrişat çalışmalarının halen devam etmekte olduğunu, sadece toplantının yapıldığı salonda değil, sarayın bazı başka bölümlerinde de tablo, saat, perde vb parçaların henüz yerlerine asılmadığını belirtti. Kaynaklar, salonun yakında nihai halini alacağı ve dolayısı ile MGK toplantısının yapıldığı salonda Atatürk resmi bulunmamasına özel bir anlam yüklenmemesi gerektiğini söylediler.

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