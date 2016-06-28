Rusya lideri Putin, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği mektubun Türk-Rus ilişkilerinin normalleşmesi adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Peskov, "Ancak ilişkileri birkaç gün içinde normalleştirmeyi başaracağımızı sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkan Putin ve Moskova, çok tutarlı bir tutum izledi. Putin, Türkiye ve Türk halkı ile iyi ilişkiler istediğini, iyi ilişkilerin alternatifinin bulunmadığını ve Türkiye'nin normalleşme için atması gereken adımları birçok kez ifade etti" diye devam eden Peskov, Türkiye'nin sonraki adımları da atması gerektiğini söyledi. Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin "Rusya'nın girişimiyle" gerçekleşeğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın saat 12:00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak teşekkür edeceği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk F16’larının hava sahası ihlali nedeniyle düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotunun ölümü için Putin'den yeni bir mektup yazarak özür dilediğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın mektupta "Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığımı belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum; kusura bakmasınlar diyorum” dediği ifade edilmişti.