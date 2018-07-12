Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'nun hedefi: Faizsiz finans sisteminin geliştirilmesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi yönetiminde, birleştirilen bakanlıklar, oluşturulan ofis ve kurullarla yeni döneme girildi. Söz konusu yapılanmada ekonomide netlik ve tek merkez esas alındı. Bu kapsamda yayımlanan bir numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Ekonomi Politikaları Kurulu’nun görev ve yetkileri belirlendi.

Kurulun görev ve yetkileri 13 maddeyle sınırlandı. Kurul, ihracata dönük üretim stratejilerine yönelik, faizsiz finans sisteminin daha hızlı geliştirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirecek.



Kurulun kararname ile belirlenen görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:

“Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

Ekonomik konularda araştırmalar yapmak,

Küresel ve ulusal ekonomi ve kalkınma konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek gerektiğinde araştırmalar yapmak,

Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak,

Gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizleri yapmak,

Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaların ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,

Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların süreçlerini hızlandırma amacıyla öneriler geliştirmek,

İhracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri geliştirmek,

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak,

Faizsiz finans sisteminin daha hızlı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirmek,

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek,

Gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak,

Devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek”