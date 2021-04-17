Cumhurbaşkanlığı kararıyla Datça'da koruma alanı satışa çıkarıldı; Fatsa'daki ormanlık bölge yapılaşmaya açıldı

Datça'da zeytinliklerin bulunduğu koruma altındaki doğal alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla satılığa çıkarılırken; Fatsa’da da şehrin ortasındaki ormanlık alan yapılaşmaya açıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde zeytinliklerin de bulunduğu koruma altındaki doğal alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla satılığa çıkarılırken; Ordu Fatsa’da da Cumhurbaşkanlığı kararıyla şehrin ortasındaki ormanlık alan yapılaşmaya açıldı.

Ağaçlar kesilmek için işaretlendi

Oda tv'den İbrahim Gündüz'ün haberine göre; geçtiğimiz ocak ayının sonunda yayınlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı’yla önce koruma statüsü kaldırılan ve Fatsa Belediyesi’ne devredilen 99 dönümlük ormanlık alanda otel, restoran, kule inşası için çalışmalar başlatıldı; kesilmek için ağaçlar işaretlendi.

Son yeşillik alanlar da yapılaşmaya açılıyor

Yaklaşık 20 yıldır AKP’li belediye başkanları tarafından yönetilen Fatsa’nın bugün en büyük sorunlarından biri şehrin beton denizine dönmesi. Son yıllarda ard arda dikilen yüksek katlı binalarla nefes alamaz hale gelen şehirde kıyıda köşede kalmış birkaç yeşillik alan da yapılaşmaya açılıyor.

İşte bunlardan birisi de Fatsa’nın Samsun tarafından girişinde Dolunay mevkiinde bulunan nazar boncuğu gibi 99 dönümlük ormanlık alan. Çerkezler Tepesi olarak da bilinen 99 dönümlük bu yeşil alan, hemen altında deniz kenarındaki "Çamlık Mesire Alanı"yla birlikte doğal bir uyum içinde, şehre ayrı bir güzellik katıyordu.

Otel, restoran ve otopark yapılacak

Cumhurbaşkanlığı kararıyla koruma statüsü kaldırılan ve AKP’li Fatsa Belediyesi’ne devredilen ormanlık alan için, belediye tarafından otel, seyir kulesi, restoran-kafe, endemik bitki bahçesi ve otopark yapılmak üzere proje hazırlandı.



99 dönümlük bir ormanlık alanda bu kadar yapılaşmanın yapılması için ormanlık alanın en az yarısından fazlasının kesilmesi anlamına geliyor. Ağaçlar işaretlendi bile.