Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulan Takviye Hazır Kuvvetler'le ilgili Gelecek Partisi'den sorular

Ankara’da var olan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ile şimdi de İstanbul'da kurulacak olan Takviye Hazır Kuvvetler'le ilgili tartışma sürüyor.

İlk olarak T24'ün duyurduğu karara göre İstanbul için ilk aşamada 500 kişilik yeni polis birimi oluşturulacak. Sayı ise ihtiyaca göre artırılacak.

Hukukçuların "Hukuk dışına çıkması kuvvetle muhtemel" yorumlarını yaptığı Takviye Hazır Kuvvetler'le ilgili Gelecek Partisi de şüphelerini dile getirdi.

Gelecek Partisi İçişleri Politika İzleme Kurulu, 20 Ağustos tarihli 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul ilinde kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin, kamuoyunda bazı soru işaretlerinin giderilmesi talebiyle bir açıklama yayımladı.