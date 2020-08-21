Emniyet, İstanbul’a takviye birlik kuruyor

T24 ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), halen sadece Ankara’da konuşlu bulunan Takviye Birlik Müdürlüğü’nün, İstanbul’da da kurulması için harekete geçti. Bu amaçla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul için ilk aşamada 500 kişilik yeni polis birimi oluşturulacak. İhtiyaca göre sayı yükseltilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç halinde yurt genelinde görevlendirilmesi amacıyla 2018’de kurduğu Takviye Hazır Kuvvet Polis Birimi’nin, İstanbul’da kurulması için özel Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

T24’ün aldığı bilgiye göre, EGM bünyesindeki Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nca ilk defa Ankara Gölbaşı’nda kurulan Takviye Hazır Kuvvet Birimi, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde oluşturuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı sonrasında aynı birimin İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde de kurulması için çalışma başlatıldı.

Birimin kurulmasıyla ilgili alt yapı çalışmasının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnameyle birimin İstanbul’da kurulması resmiyet kazandı.

2018’deki genel seçimler öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde kurulan Takviye Hazır Kuvvet Polis Birimi, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerinin ülke genelinde yapacağı temaslarda görev alıyor. Ankara’da merkez ve Ankara Emniyeti olmak üzere iki ayrı grupta yaklaşık 600 personelden oluşan Takviye Hazır Kuvvet Polis Birimi’nde görevli polisler, teşkilat içinden özel olarak seçilip yetiştiriliyor.

Silah kullanmanın yanı sıra, afet ve acil yardım ile müdahale ve hava araçlarıyla müdahale eğitimleri de alan Takviye Hazır Kuvvet Polisleri, seçim güvenliği çalışmaları çerçevesinde il emniyet müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda Ankara’dan kiralanan özel uçaklarla sevk ediliyorlar. Uzun yıllardır emniyet teşkilatında faaliyet yürüten Çevik Kuvvet Şubeleri’nden bağımsız olarak görev yapan Takviye Hazır Kuvvet Polisleri, bundan sonra İstanbul’da da kurulu olarak hizmet verecek.

İstanbul ve çevresindeki kentlerin yanı sıra ihtiyaç halinde farklı bölgelerdeki kentler de gönderilecek olan polisler, aynı zamanda gerektiği hallerde İstanbul’un güvenliğinin sağlanmasına katkı verecek. Geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Ayasofya Camii’nin çevre güvenliğinin sağlanmasında Ankara’dan gönderilen Takviye Hazır Kuvvet Polisleri görev yaptı.