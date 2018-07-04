Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ne zaman ilan edileceği belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı yemin tarihinin 9 Temmuz Pazartesi olarak belirlendiğini söyledi. Kalın, aynı gece düzenlenecek bir basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edileceğini sözlerine ekledi.

Yemin töreni programının, 9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye gelişi ve saat 16.30'da Genel Kurul'da yemin etmesiyle başlayacağını bildiren Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yemin töreninden sonra Anıtkabir'i ziyaret edecektir. Aynı gün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarıyla, ülkemizin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacaktır. Bu törenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, misafiri olan devlet, hükümet ve meclis başkanlarına bir akşam yemeği verecektir."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlayacağı tarihe kadar, hükümetin TBMM'den aldığı yetkiye dayalı olarak, yeni yönetim sistemine geçişle ilgili uyum yasaları çıkartılacaktır. Meclis'teki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında da ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır. Böylece, yeni sistemin mimarisi hayata geçirilmiş olacaktır."