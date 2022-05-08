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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde sığınmacılar ve ekonomi var

Erdoğan geçen hafta, Suriyeli 1 milyon sığınmacının geri dönüşü için proje başlatıldığını duyurmuştu

08 Mayıs 2022 15:19

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 

Toplantıda, sığınmacılarla ilgili devam eden tartışmaların ele alınması bekleniyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, 1 milyon Suriyeli sığınmacı için başlatılan geri dönüş projesinin ayrıntılı değerlendirmesi de yapılacak. 

Ekonomideki son gelişmelerin de masada olmasının planlandığı toplantıda, enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda atılacak önlemler ele alınacak. 


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde sığınmacılar ve ekonomi var

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