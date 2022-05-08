Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde sığınmacılar ve ekonomi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, sığınmacılarla ilgili devam eden tartışmaların ele alınması bekleniyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, 1 milyon Suriyeli sığınmacı için başlatılan geri dönüş projesinin ayrıntılı değerlendirmesi de yapılacak.

Ekonomideki son gelişmelerin de masada olmasının planlandığı toplantıda, enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda atılacak önlemler ele alınacak.



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