Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Koronavirüs gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, Koronavirüs salgınındaki gidişatın ele alınacağı bekleniyor.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapacağı belirtildi.

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