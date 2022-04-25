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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Masada neler var?

Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor

25 Nisan 2022 07:22

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak.
 
Kabine, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle, 2 haftalık aranın ardından bir araya gelecek.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Putin-Zelenskiy zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.
 
Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor. 2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek. Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek. Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak.
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