Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde artan Koronavirüs vaka sayısı, Doğu Akdeniz'deki gerilim ve Suriye var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.20'de başlayan toplantıda Koronavirüs, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son gelişmeler görüşülecek.

Kabinenin kritik konu başlıklarından birini son dönemde artan Koronavirüs vaka sayıları oluşturuyor. Günlük 1500 vakanın görülmesi üzerine kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği tartışılırken, önlemlerin artırılması kabinenin gündeminde. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sonrası artan gerilimin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, Fransa'nın tutumu, Almanya'nın arabuluculuk çabaları, Yunanistan'dan gelen açıklamalar değerlendirilecek.

Erdoğan'ın Merkel ile Serrac görüşmeleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Libya'daki gelişmelere dair bir sunum yapacağı bilgisi verildi.

Diğer yandan geçen hafta Libya konusunu Rusya'daki yetkililerle görüşen heyetin raporu da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.