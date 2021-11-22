Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada neler var?

Alınan karaları Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı açıklamayla duyuracak
22 Kasım 2021 07:14
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Son günlerdeki 50 artı 1 tartışması da toplantının diğer önemli başlığı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra en önemli gündem maddesi asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar olacak.