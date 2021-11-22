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Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada neler var?

Alınan karaları Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı açıklamayla duyuracak

22 Kasım 2021 07:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Son günlerdeki 50 artı 1 tartışması da toplantının diğer önemli başlığı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
 
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra en önemli gündem maddesi asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar olacak.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.
 
Gelecek ayın başında işçi ve işveren kesiminin 2022 yılı için zam pazarlığı yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde toplanacak son kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.
 
Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile son görüşmesinde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili 50 + 1 tartışmalarının da masada olması bekleniyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını hem de görüşlerini kabine üyeleriyle paylaşması öngörülüyor. Kabinede, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kurlarda yaşanan artışla, enflasyondaki gelişmeler de tüm yönleriyle değerlendirilecek. Fiyat artışlarına karşı önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak.
 
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