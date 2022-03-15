Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı; masada neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 17.00'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri, Rusya’nın Ukrayna işgal etmesinin ardından yaşanan son gelişmeler ve Antalya Diplomasi Forumunun yansımaları olacak.

Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; toplantının bir diğer önemli başlığı Antalya Diplomasi Forumu’nun dünyadaki yansımaları olacak. Toplantıda, yapılan yeni iş birlikleri, elde edilen kazanımlar ve Türkiye’nin yeni dönemde atacağı adımlar ele alınacak.

Bunların yanı sıra toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları ile enerji tedariki konusu da konuşulacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in genel sürece ilişkin bir sunum yapacağı belirtiliyor.