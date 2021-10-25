Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: 10 büyükelçi meselesi de masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesinin Koronavirüs salgını olması bekleniyor. Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.