Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta 3 gündem maddesiyle toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, çarşamba günü 3 gündem maddesiyle toplanacak. Masada; ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak.

Kabine bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk seyahati nedeniyle hafta başında değil, çarşamba günü toplanacak.

Döviz kurları ile fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele kabinenin ana gündemi olacak. Esnafa verilecek destekler, fahiş fiyatlarla mücadele denetimleri ve atılabilecek ek adımlar toplantıda masaya yatırılacak.

Koronavirüs'ün Omicron varyantı ile vaka sayıları artmaya devam ederken; atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak. Toplu etkinliklerde, yolculuklarda aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının nedenleri ve sonuçları da kabine toplantısında ele alınacak.

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için ilk temas gerçekleşti. Özel temsilcilerin ilk toplantısının yansımaları kabine toplantısında ele alınacak.