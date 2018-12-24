Cumhurbaşkanlığı: İsrail devleti ve Netanyahu'nun PKK ile gizli bir ilişkisi mi var?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yere düşen düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler" sözlerinin ardından "Ordusu Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan, İsrail'e vaaz vermesin" açıklamasında bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. "Terör eylemlere karşı bizim yaptığımız meşru müdafaa harekatları onları rahatsız etmektedir-" diyen Kalın "Acaba PKK'yla gizli ilişkileri mi vardır. PKK’ya sempatizanlığı mı vardır?" diye sordu.

ABD'nin çekilme kararıyla ilgili olarak önümüzdeki hafta askeri bir heyetin Türkiye'ye geleceğini söyleyen Kalın, 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi seyri değiştirdi" dedi. Kalın, "Türkiye hem sahada hem masada olmaya devam edecek" diye konuştu.

Katıldıkları bir televizyon programındaki sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" dediği, ardından tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın gözaltına alınmasını değerlendiren Kalın, "Keşke bu kişiler bizim çocukluğumuzun masumiyet dönemlerinde, izlediğimiz, filmlerde hatırladığımız, kahramanlar olarak kalsalardı" dedi.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Fırat Kalkanı harekatında 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmişti. O günden bugüne kadar Cerablus, El Bab hattında DEAŞ unsurlarına rastlanılmamaktadır. Hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz. Bugün bir eylem hazırlığında olan hücrenin çökertilmesi bunun önemli örneklerinden bir tanesi. Reina saldırısıyla iltisaklı olduğu tespit edilen hücre çökertildi. Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz. Ön alıcı bir şekilde her alanda bu mücadelemiz devam e decektir. Türkiye YPG/PKK terörüyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir.

''Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın görüşmesi seyri değiştirdi''

ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak konuşan İbrahim Kalın, "14 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Trump'un görüşmesi meselenin seyrini değiştirdi" diye konuştu.

''Bizim amacımız Doğu Akdeniz'i barış denizi haline getirmek''

2019'u karşılarken aynı kararlılıkla ekonomi politikalarını sürdürmeye devam edeceğiz. Doğu Akdeniz sürekli hareket halinde olan bir bölge. Kıbrıs'ın kuzey, güney, doğu ve batısında fiili durumun yaratılmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Doğu Akdeniz'i barış denizi haline getirmek bizim amacımızdır.

''İsrail, terör örgütü PKK'yla gizli bir ilişki içerisinde mi?''

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini gördük. Bazı hususları kayda geçirmek isterim. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza saldırması, TSK'ya dil uzatmaya kalkması dikkati dağıtmak, kendi iç sıkıntılarından ve belalarından kurtulmak için belki onun için geçici bir yol olabilir.

Netenyahu'nun Başbakanlığı döneminde 3 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiştir bunların 700’ünden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Öncelikle bunun hesabını vermelidir. Terör eylemlere karşı bizim yaptığımız meşru müdafaa harekatları onları rahatsız etmektedir. Acaba PKK'yla gizli ilişkileri mi vardır. PKK’ya sempatizanlığı mı vardır?

Türkiye terör örgütlerine ne zaman bir operasyon yapmaya kalksa, bakıyorsunuz ses İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelmektedir. Türkiye terörle mücadele en kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürecektir.

Dünyada mağdur ve mazlum insan başını kaldırdığında Türkiye'ye, sayın Cumhurbaşkanımıza bakmaktadır. Netanyahu böyle bir şeyi hayal bile edebilir mi? Bugün erken seçim kararı aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak TSK olarak alnımız ak bir şekilde mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüteceğimizi ifade etmek isterim.

''Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek"

Bu hafta bir Amerikan heyeti Türkiye'ye gelecek, konunun koordinasyonunu konuşacaka. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Trump'ın mutabık kaldığı konu koordinasyonun üzerineydi. Münbiç'le ilgili mutabık kalınan bir yol haritası vardır. Buna mugayir bir durum sözkonusu değil. Bunun nasıl şekilleneceği yapılacak koordinasyon toplantılarında ele alınacak.

''Rusya Federasyonu ile koordinasyon çalışması başlatılacak''

DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zaafiyet, duraklama, yavaşlama asla sözkonusu değildir. Biz aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Koalisyonun desteği ve yerel unsurları devreye katarak bu çalışmalar sürdürülecek. Bu koordinasyonu yaparken tabii ki Rusya Federasyonu ile yakın bir çalışma içerisine gireceğiz. Bu yeni dinamikler ışığında Rusya Federasyonu ile koordinasyon çalışması da başlatılacak.

''Suriye Kürtlerinin temel hukukunu cumhurbaşkanımız savunmuştur''

Türküyle, Kürdüyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla Suriye'ye özgürlük götürmeye gidiyoruz. Kürtlerin terör örgütüyle birlikte anılmasını Kürt halkına bir saygısızlık addederiz. Bizim yaklaşımız, özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın Kürt vatandaşlarımıza ve özellikle bölge Kürtlerine dönük olarak, Suriye Kürtlerinin temel hak ve hukukunun tanınmasıydı. Kimse Kobani kelimesini duymadan, YPG/PKK palazlanmadan söylemişti bunu.

''Askerimize bir saldırı halinde dünyayı başlarına dar ederiz''

Biz bu mutabakatı İdlib anlaşması çerçevesinde daha önce İran ve Rusya ile yapmıştık. Bizim askerlerimiz orada, 12 askeri gözlem noktası orada. Askerlerimiz her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Şu ana kadar hamdolsun bir saldırı, sıkıntı sözkonusu olmadı. Bunun böyle devam etmesi için her türlü tedbiri almış durumdayız. Orada askerlerimize herhangi bir saldırı halinde dünyayı başlarına dar ederiz.

''Seçimlerin düzen içerisinde yapılmasına ilişkin karar''

Anayasa'nın 79. maddesinde amir hüküm var. Seçimlerin düzen içinde yapılmasıyla ilgili. Seçimlerin düzenli ve güven içinde yapılmasına olumsuz etki yapma ihtimaline binaen YSK üyelerinin sürelerinin uzatılması öngörülebiliyor. Geçmişte bunun örnekleri de var. 1990-2000 seçimlerinde benzer uygulamalar yapılmış. Bunu seçimlere gölge düşürecek, şüphe yaratacak bir konu gibi takdim etmek doğru bir yaklaşım olmaz. Nihai takdtir Meclisindir.

''En uygun askerlik modelini mutlaka üreteceklerdir''

Milli Savunma Bakanımızla görüştük. Kendileri bütün yetkili kurumlarımızla en iyi modeli inşa etmek için çalışıyorlar. Tamamlanınca sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. En uygun, en optimal askerlik müdelini mutlaka üreteceklerdir.

''Amerikan yönetimi patriotların gelmesiyle ilgili engel değil''

Amerikan yönetimi patriotların Türkiye'ye satılmasıyla ilgili önünde bir engel olmadığını ifade ediyor. Fakat belli sayının üstündeki satış için Kongre'den onay almak gerekiyor. Gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli. Ortak üretim, fiyat, kredi, teknoloji transferi, teslim süresi gibi unsur etrafında gelecek teklif önemli. S-400'lerle ilgili Türkiye en iyi teklifi Rusya'dan aldığı için oraya yöneldi. Amerikan yönetiminin konuyla ilgili olumlu bir kanaatini kayda geçirmesi açısından bu konu önemli.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması

"Programı sonradan izledim. Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunların eleştiri ya da mizah adı altında hoşgörülmesi mümkün değil. İfadeleri okuduğunuz zaman, "Birilerini ayağından asarlar, başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşar" gibi ifadelerle Türkiye'deki mevcut iktidarı, Cumhurbaşkanımızı eleştiri bağlamında söylenen sözler. Bunlar bugünün Türkiyesiyle ilgili söylenmiş sözler.

Sayın Cumhurbaşkanımız tepki vermeden savcılık resen soruşturma başlattı. Bunların her biri hem kişisel hem kamu, amme davası olabilecek konular. Bu kişiler bizim çocukluğumuzun o masumiyet dönemlerinde, izlediğimiz filmlerde hatırladığımız kahramanlar olarak kalsalardı. Keşke bu tür galiz ifadelerle, Cumhurbaşkanı ile "belki ipte sallandırılır, belki bir mahzende ölür" gibi sanatçılıkla ilgisi olmayan lafları söylemeselerdi. Bunun mizahla izah edilecek bir durumu sözkonusu değildir".