-CUMHURBAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİ YENİLENDİ ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Cumhurbaşkanlığının internet sitesi görsellik, güncellik, kullanım pratikliği ve interaktivite gibi kriterler temelinde yenilendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüş ve önerileriyle yeniden tasarlandı. Sitenin ana sayfasının manşetinde Cumhurbaşkanı Gül'ün güncelliğini koruyan bir konuşması, mesajı ya da ziyareti yer alacak. Sitenin önceki tasarımında ise ''sayfa manşeti'', Gül'ün programının akışına göre sık sık değişiyordu. Yenilenen tasarımda, Gül'ün günlük programı ya da kabullerine ilişkin içeriğe ana sayfa manşetinin alt kısmında yer alacak ''Köşk Gündeminden'' bölümünde yer verilecek. Daha önce ''Cumhurbaşkanı Gül'ün faaliyetleri'' başlığı altında bulunan ziyaretler için, yeni tasarımda ayrı bir başlık açıldı. Gül'ün yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri, konuk devlet başkanlarının Türkiye ziyaretlerine ilişkin içeriğe artık ''Ziyaret'' başlığından ulaşılabilecek. Sitedeki diğer dikkat çeken yenilikler arasında, Cumhurbaşkanı Gül'ün sosyal paylaşım sitesi ''twitter'' üzerinden takibi ile sitedeki güncellemelerin anlık izlenmesini sağlayan ''RSS'' sisteminin ana sayfaya eklenmesi yer alıyor. ''Abdullah Gül, Hayrünnisa Gül, faaliyetler, ziyaretler, konuşmalar, bilgi edinme, Cumhurbaşkanlığı, iletişim'' menüleri ana sayfanın üst bölümüne kuşak şeklinde yerleştirilirken, sitenin neredeyse bütün içeriğine ulaşmayı sağlayan alt sayfalara, ''Atatürk Özel'' köşesine ve himaye edilen projelere ilişkin bağlantılara ana sayfanın alt kısmında oluşturulan bölümden ulaşılabilecek. Yenilenen sitede, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bulunan ve Atatürk'ün ilk yıllarında kullandığı bugünkü Müze Köşk'te 360 derece sanal tur uygulaması devam ediyor. Abdullah Gül'ün talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin kullanılan diğer alanlarının da internet ortamından sanal turla görülmesini sağlayacak çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün faaliyetlerine ilişkin ana sayfa ve ara menülerin de görsel içerikle zenginleştirildiği sitede, İngilizce sayfada da güncellemelerin anlık takibini sağlayacak ''RSS''sistemi bulunuyor.