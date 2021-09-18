Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından New York'ta iki sergi

19-25 Eylül'de gerçekleştirilecek "Amerikalı Osmanlılar" sergisi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ABD'ye gitmiş ve zamanla orada kendine has bir dünya kurmuş Osmanlı vatandaşlarının izini sürecek. Sergi, kaybolan bir dünyayı, savaşlarla, salgınlarla, doğal afetlerle ve diplomatik krizlerle değişen hayat hikayelerini de gün ışığına çıkaracak.

19-24 Eylül'de gerçekleştirilecek "Efsanelerle Ayasofya" sergisi ise 1500 yıla yaklaşan geçmişiyle Ayasofya'ya farklı bir açıdan bakmayı sağlayacak bir zaman yolculuğu sunacak. Ayasofya ile ilgili efsanelerin neo-klasik tarzdaki illüstrasyonlarla yeni bir yorumla resmedildiği sergideki illüstrasyon çalışmalarında pek çok tarihi karakter, hikaye, mekan ve öge yer alacak.