Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kitap: "Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verdiği mücadeleyi kitaplaştırdı. “Asrın Küresel Salgını- Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi” isimli kitap, 15 Mart 2021 tarihinde yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesaplarından, kitabı duyurarak şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor."
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