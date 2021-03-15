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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kitap: "Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi"

15 Mart 2021 17:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verdiği mücadeleyi kitaplaştırdı. “Asrın Küresel Salgını- Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi” isimli kitap, 15 Mart 2021 tarihinde yayımlandı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesaplarından, kitabı duyurarak şu ifadeleri kullandı: 

"Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor." 

Kitabın PDF formatına erişmek için tıklayın 

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