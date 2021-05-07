Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın şikâyeti CİMER kayıtlarında yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yılki bir türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürümesi üzerine CİMER’e yapılan şikâyeti üstlenen Tokatspor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya'nın böyle bir şikâyet kaydı bulunmadığını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında CİMER'e yapılan şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan, "Soruşturma değil, ön inceleme niteliğinde" açıklaması gelmiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ""Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olamaz" görüşünü ifade ederek, "Ben buna soruşturma izni vermem" demişti.

CİMER'e söz konusu şikâyetin Tokatspor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya tarafından yapıldığı iddia edilmişti. Akçekaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet eden benim. Ufuk Akçekaya yani Tokatspor FK başkanı" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Akçekaya daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu şikâyetin İmamoğlu'nun türbe ziyareti ile ilgisi olmadığını açıkladı.

CİMER kayıtlarında yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar da konuya konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Burada adı geçen kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.