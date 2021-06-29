Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, internet medyasının büyük bölümünün çağrılmadığı İnternet Medyası Çalıştayı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "medya sektöründeki yoğun dijitalleşme süreçlerine dikkat çekerek, internet medyasının sektöre getirdiği kazanımları değerlendirmek, internet medyasına dair sorunları analiz etmek ve sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koymak" amacıyla düzenlendiğini duyurduğu "İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı"na internet medyasının büyük bölümü davet edilmedi.

Çalıştayın temaları, "İnternet Haberciliği: Hukuksal ve Organizasyonel Perspektif, İnternet Haberciliğinin Tanımı ve Sınırları, İnternet Medyasında Organizasyonel Yapılanma ve Unvanlar, Basın Mensuplarının Hakları ve Düzenleme İhtiyacı, İnternet Gazeteciliğinin Denetimi, İnternet Medyasında Mesleki ve Etik Standartlar, İnternet Medyasında İçerik Üretimine Dair Sorunlar, Trafik ve Görünürlük Denetimi, Güvenirlik Sorunu, İnternet Medyasının Finansmanı, İnternet Medyasında Gelir Sistemi, Reklam Gelirleri Açısından Rekabet ve Sonuçları, Abonelik Sistemi, Fon Mekanizmaları" olarak duyuruldu.

Katılımcılara ilişkin ise, "Çalıştaya Cumhurbaşkanlığının, Bakanlıkların (Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) ve kamu kurumlarının (RTÜK, TRT ve BİK) temsilcileri ile medya sektöründen temsilciler ve akademisyenler katılacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Kimler katıldı?

Çalıştaya katılan isimler şöyle:

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Basın İlan Kurumu İlan Hizmet Müdürü İdris Çam, Haber Global Dijital Medya Koordinatörü Serhat Tezcanoğlu, dünya.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Polat, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Zakir Avşar, Prof. Dr. Ergün Yolcu, memurlar.net GYY’si Edip Üzen, Yeni Şafak gazetesinden Ömer Karaca, Medya Derneği’nden Ekrem Kızıltaş, HaberTürk’ten Yavuz Barlas, Haberciler Platformu’ndan Müslim Sarıyar, Bülent Çolakoğlu, Mesut Demir, DHA Dijital’den Özgür Yusuf Cevahir, Diriliş Postası’ndan Sabri İşbilen, Akşam’dan Serkan Fıçıcı, Büşra Karaduman, Kübra Güran Yiğitbaş, Takvim- AHaber’den Tutkun Akbaş, İletişim Platformu Yusuf Ziya Çataklı, Mehmet Kıvanç Seçkinsoy, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Serhat Eroğlu, AA’dan Yusuf Özhan, İHA’dan Serhat Ural, sabah.com.tr’den Hüseyin Özdemir, NTV'den Eren Güler, Yeni Akit gazetesinden Faruk Erzen, Takvim yazarı İsmail Çağlar katıldı.

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