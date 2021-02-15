Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la CHP'li Özgür Özel arasında 'engelleme' polemiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisini Twitter'da engellediğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "Ben bu şahsı aylar önce engelledim. Adab-ı muaşeretten yoksun, saygısız, müfteri bir varlık olarak tanıdım kendisini; anlaşılan incinmiş" yanıtını verdi.

Polemik CHP'li Özgür Özel'in Twitter hesabından Fahrettin Altun'un engellediğini duyuran bir tweet atarak; "Anlaşılan birilerinin kimyası bozuldu." demesiyle başladı.

Bunun üzerine Altun; Özel'in tweetine ilişkin "Kıymetli takipçilerim... Ben bu şahsı aylar önce engelledim. Adab-ı muaşeretten yoksun, saygısız, müfteri bir varlık olarak tanıdım kendisini. Gördüğüm kadarıyla o günden bugüne bir arpa boyu yol alamamış. Bu duygu ve düşüncelerle kendisine mesafe koydum. İncinmiş..." şeklinde yanıtladı.