Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, müsilaj temizliği açıklaması: Büyük değişim umut verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müsilajla ilgili yaptığı açıklamada Marmara Denizi'ndeki sahillerin hızla temizlendiğini ve büyük değişimin umut verici olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' çerçevesinde yürüttüğü gayretli çalışmalarla Marmara Denizi'ndeki sahillerimiz hızla temizleniyor. Büyük değişim umut verici. Temiz bir çevre için durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Altun, paylaşımında, müsilaj temizlik çalışması öncesinde ve sonrasında çekilmiş fotoğraflara yer verdi.