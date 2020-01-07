Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Çince Kanal İstanbul paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin sosyal medya hesabından Çince paylaşım yaptı. Altun, tanıtım videosunda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Kanal İsanbul'a Çinlilerin talip olduğu tartışılırken yapılan bu paylaşım dikkati çekti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Çinli firmaların, Kanal İstanbul projesine karşılık Türkiye'ye 30 milyar dolarlık döviz getirme teklifinde bulunduğu öne sürülüyor. Bank Of China'nın da yer aldığı Çinli grupların tekliflerinin kabul edilmesi halinde, 30 milyar dolarlık sıcak paranın Türkiye'ye transfer edilip bankacılık sistemine mevduat olarak sokma taahhüdünde bulunulduğu belirtiliyor.