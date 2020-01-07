Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Çince Kanal İstanbul paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin sosyal medya hesabından Çince paylaşım yaptı. Altun, tanıtım videosunda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” ifadelerini kullandı.
Çinli firmaların, 30 milyar dolarlık taze dövizin Türkiye'ye girmesi halinde kur ve faizlerin hızla düşeceği, dış borç ödemelerinin rahatlayacağı ve kriz havasının dağılacağı gibi avantajları barındıran tekliflerinin kabul edilmesi durumunda toplamda 65 milyar dolarlık inşaat yatırımı gerçekleştireceklerini, bunun da ülke ekonomisine canlılık getireceğini anlattıkları belirtildi.