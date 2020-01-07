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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Çince Kanal İstanbul paylaşımı

Çinli firmaların, Kanal İstanbul projesine karşılık Türkiye'ye 30 milyar dolarlık döviz getirme teklifinde bulunduğu öne sürülüyor

07 Ocak 2020 08:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin sosyal medya hesabından Çince paylaşım yaptı. Altun, tanıtım videosunda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” ifadelerini kullandı. 

Kanal İsanbul'a Çinlilerin talip olduğu tartışılırken yapılan bu paylaşım dikkati çekti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Çinli firmaların, Kanal İstanbul projesine karşılık Türkiye'ye 30 milyar dolarlık döviz getirme teklifinde bulunduğu öne sürülüyor. Bank Of China'nın da yer aldığı Çinli grupların tekliflerinin kabul edilmesi halinde, 30 milyar dolarlık sıcak paranın Türkiye'ye transfer edilip bankacılık sistemine mevduat olarak sokma taahhüdünde bulunulduğu belirtiliyor.

Çinli firmaların, 30 milyar dolarlık taze dövizin Türkiye'ye girmesi halinde kur ve faizlerin hızla düşeceği, dış borç ödemelerinin rahatlayacağı ve kriz havasının dağılacağı gibi avantajları barındıran tekliflerinin kabul edilmesi durumunda toplamda 65 milyar dolarlık inşaat yatırımı gerçekleştireceklerini, bunun da ülke ekonomisine canlılık getireceğini anlattıkları belirtildi.

 

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