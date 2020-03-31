Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' isimli bağış kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi. Altun, "Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Koronavirüs'e karşı milli dayanışma kampanyası başlattıklarını duyurarak, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" dedi. Erdoğan, siyasetçileri, iş insanları ve hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırdı. Muhalefet ve kamuoyundan ise kampanyaya yönelik eleştiriler geldi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyayı eleştirenleri hedef alarak, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" ifadelerini kullandı.