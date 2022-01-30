Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 7 bakan değişti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kabineden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 yılından bu yana görev bırakan bakan sayısı 7'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 yılından bu yana gece yarısı kararnameleriyle 7 bakan değişti. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı 5 kez, Merkez Bankası başkanı da 3 kez görevden alındı.

Görevinden alınan bakan ve bürokratların ortak noktası ise “af taleplerine” olumlu cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunması oldu. Görevden alınan ilk bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu. Kanal İstanbul’un ülke gündemine olduğu günlerde Turhan yerine bir dönem İBB Genel Sekreterliği yapan başkan yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ise 8 Kasım 2020’de bir Instagram mesajıyla görevinden istifa etti. Albayrak’ın istifasının ardından 2018 yılında birleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden ayrıldı ve Lütfi Elvan ile Naci Ağbal atandı.

Nisan 2021’de ise kendi dezenfektan firmasıyla Ticaret Bakanlığı’na yüksek fiyattan alım yapan Ruhsar Pekcan görevden alınarak, Mehmet Muş yeni bakan olarak atandı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk aynı tarihte görevden alındı. Bakanlık, 2018 öncesinde olduğu gibi, ikiye bölündü; Derya Yanık, Aile Bakanı; Vedat Bilgin, Çalışma Bakanı oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevden af talebi Ağustos 2021’de kabul edildi. Selçuk yerine yardımcısı Mahmut Özer atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, aralık ayında görevden alındı ve Nureddin Nebati yeni bakan oldu.

Merkez bankası başkanı 3 kez değişti

Süleyman Soylu’yla arası bozuk olduğu söylenen Gül ise istifa eden son bakan oldu. Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE kayıtlarından izlenmesini eleştirdiği hafta görevden alındı ve yerine Bekir Bozdağ atandı.

Erdoğan tarafından ‘’Söz dinlemiyor’’ diye eleştirilen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019’da görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine gelen Murat Uysal ise Berat Albayrak’ın istifasının ardından görevden alındı. Ardından göreve gelen Naci Ağbal ise görevde yalnızca 5 ay kalabildi. Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Enflasyon rakamlarını doğru bir şekilde açıklamadığı iddiasıyla gündemde olan TÜİK’e de başkan dayanmadı. Son bir yılda kurumda 3 başkan değişti. Sadece 11 ay görev yapan TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer, Erdoğan tarafından görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı. Dinçer, kendisiyle görüşmeye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TÜİK’e almamıştı. Kılıçdaroğlu, Dinçer’in görevden alınmasıyla ilgili, “Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!” dedi.