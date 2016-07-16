15 Temmuz Darbe Girişimi
Cumhurbaşkanlığı: Her an yeni bir hareketlenme olabilir
"Bu akşam sokaklara sahip çıkmaya devam etmeliyiz"
Cumhurbaşkanlığı, darbe girişimi sonrası yaptığı açıklamada “Bu akşam sokaklara sahip çıkmaya devam etmeliyiz zira her an yeni bir hareketlenme olabilir” açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"Bu kalkışma hangi aşamaya gelirse gelsin, bu akşam sokaklara sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Zira her an yeni bir hareketlenme olabilir."
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