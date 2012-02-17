Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri: Nefret suçlarının yasalaşmasına kimse itiraz etmez

T24- Nefret Suçları Platformu temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’i makamında ziyaret etti. Platformun nefret suçlarının yasalaştırılması talebi hakkında İsen, “nefret suçlarının yasalaşmasının, üzerinde herkesin anlaşabileceği, kimsenin itiraz edemeyeceği bir konu” dedi. İsen, “yasal düzenlemenin yanı sıra insanların kafalarındaki önyargı ve ötekileştirmenin önlenmesi ile ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğini” belirtti

Nefret Suçları Platformu temsilcileri, ‘Nefret Suçları Yasa Kampanyası’ çerçevesinde, kampanya eşkoordinatörlüğünü yürüten Murat Köylü, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Salih Efe ve Kaos GL Derneği avukatı Hayriye Kara ve İstanbul milletvekili Melda Onur; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’i makamında ziyaret etti. Platform temsilcileri, nefret suçlarına ilişkin yasaların siyasetler üstü olduğunu belirtti, Cumhurbaşkanlığı'ndan destek talep etti. Genel Sekreter Mustafa İsen de konuya olumlu baktıklarını ifade etti ve böylesine bir talebin siyasiler tarafından da olumlu yanıtlanacağını umduklarını ekledi.

Platformun eşkoordinatörü Murat Köylü, içinde Alevi, Engelli, LGBT derneklerinin de bulunduğu 60’a yakın Sivil Toplum Örgütünün platform üyesi olduğunu belirtti. Ardından nefret suçlarını ne olduğu ve platformun amacı hakkında bilgi veren Köylü; “Nefret Suçları kimlikleri hedef alıyor, bu nedenle toplumun her kesimini ilgilendiriyor, platform olarak hiçbir grubu dışarıda bırakmıyoruz.” dedi. Tüm mağdur grupları kapsayacak bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ise, nefret suçlarının ötekileştirmeyle ilgili olduğunu belirterek, nefret suçlarının yasalaşmasının, üzerinde herkesin anlaşabileceği, kimsenin itiraz edemeyeceği bir konu olduğunu ifade etti. Nefret suçlarına ilişkin uluslararası normlarda bir mutabakat olduğunu söyleyen İsen, yasal düzenlemenin yanı sıra insanların kafalarındaki önyargı ve ötekileştirmenin önlenmesi ile ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra hayvan hakları konusunda tüm partilerin ortaklaştığını belirtti ve parlamentodaki böylesine bir ortaklaşmanın nefret suçlarında da beklenebileceğini sözlerine ekledi.

Platform ayrıca Başbakanlık İnsan Hakları Başkanvekili Mustafa Altuntaş'a ve Başkanlık çalışanı yaklaşık 10 kişiye bir sunum yaptı; nefret suçları üzerine söyleşti. Bir diğer görüşmede ise Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Nursuna Memecan ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi CHP Milletvekli Aykan Erdemir ile görüş alışverişinde bulunuldu. İki milletvekilide desteklerni belirtip, yasa taslağının somutlaşması aşamasında sürece dahil olacaklarını söylediler.