Cumhurbaşkanlığı forsu ilk kez bir partinin genel merkezinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olduktan sonra Genel Merkez'e ilk defa gelişi sessiz sedasız oldu. Erdoğan'ın ardından parti genel merkezine Yasin Aktay, Efkan Ala ve Cevdet Yılmaz da geldi. Erdoğan başkanlığında toplanan 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından ilk fotoğraflar da yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı forsu ilk kez bir partinin genel merkezine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forslu makam aracıyla saat 12.30'da AKP Genel Merkezi'ne geldi. Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'in haberine göre, Erdoğan, AKP MKYK toplantısı öncesinde geldiği partide ilk olarak 8. kattaki makam odasına çıkarak parti kurmaylarıyla MKYK'ya kadar çalıştı.

Yasin Aktay da, Efkan Ala da geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından partiye üç ismin geldiği görüldü. Bunlardan biri İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan ancak olağanüstü kongrede MKYK'dan çıkarılan Yasin Aktay oldu.

Bir diğeri MKYK'ya giren sürpriz isimlerden İçişleri eski Bakanı, Bursa Milletvekili Efkan Ala iken; üçüncü isim de olağanüstü kongrede yine MKYK listesinde kalmayı başaran Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz idi.

"Kutlu dava güçlü Türkiye"

AKP otoparkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotosuyla giydirilmiş bir otobüs de dikkat çekti. Otobüsün üzerinde "Kutlu Dava Güçlü Türkiye" , plakasında ise AK1 yazıyor.

Erdoğan başkanlığında toplanan 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından ilk fotoğraflar da yayınlandı.

21 Mayıs'ta AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) kısmi bir değişikle yetindi.

MYK'da yapılan değişiklik, olağanüstü kongrede Merkez Karar Yürütme Kurulu'da (MKYK) seçilmeyen üç kişinin yerine üç isim atanmasıyla sınırlı tutuldu. Erdoğan'ın MYK tasarrufu, Bakanlar Kurulu'nda da geniş çağlı bir revizyon yerine kısmi bir değişiklikle yetinileceği yorumlarına neden oldu.

AKP'nin olağanüstü kongresinde yapılan tüzük değişikliğinden sonra, AKP'nin Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oldu.

Kardeşi tutuklu bulunan Şaban Dişli, MYK'da yok

15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçlanan Yurtta Sulh Konseyi’nde yer aldığı iddia edilen Mehmet Dişli’nin kardeşi Şaban Dişli’nin AKP MYK’daki Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcılığı görevine son verildi. Şaban Dişli’nin yerine Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz getirilirken, Cevdet Yılmaz’ın yerine ise Mahir Ünal geçti.

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın koltuğuna Hamza Dağ oturdu.

Yasin Aktay'ın İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yeni MYK'da Ravza Kavakçı Kan üstlendi.

Toplantı sonucuna göre, AKP Genel Başkan Yardımcıları şöyle oldu:

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Mustafa Ataş

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Öznur Çalık

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatih Şahin

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Ravza Kavakçı Kan

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Vedat Demiröz

Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Çiğdem Karaarslan

Araştırma ve Gelişmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı -Hamza Dağ

Genel Sekreter - Abdülhamid Gül

Parti Sözcüsü - Mahir Ünal