Cumhurbaşkanlığı forslu aşureler 13 ilde halka dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla çeşitli illerde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından aşure ikram edildi.



Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden Mücahit Küçükyılmaz, aşure dağıtımından önce yaptığı konuşmada, aşurenin çok renkliliği, çeşitliliği ile aslında Türkiye'ye benzediğini ve temsil ettiğini söyledi.

Küçükyılmaz, yaklaşık 4 yıldır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin farklı yerlerinde sembolik de olsa vatandaşlarla kaynaşmak için onlara aşure ikramında bulunduklarını belirterek, kendilerine ev sahipliği yapan Antalya'ya ve idarecilerine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Küçükyılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından Cumhurbaşkanlığı aşçılarının gönderdiği özel tarifle hazırlanan 600 kilogram aşure, cami bahçesinde vatandaşlara dağıtıldı.

Ankara

Ankara'da öğle namazının ardından Hacı Bayram Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşureden almak isteyen vatandaşlar, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Edilen duanın ardından aşure ikramına başlandı. Yaklaşık 4 bin kişi için hazırlanan aşure bir buçuk saatte tükendi.

Ankara'da aşure ikramı Hacı Bayram Camisi'nin yanı sıra Beştepe Millet Camisi'nde de yapıldı.

Aşure ikram edilen vatandaşlardan Döne Vurucuesenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtılan aşurenin Allah katında kabul olmasını dileyerek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

İstanbul

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İstanbul'da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Sultanahmet Camisi'nin dış avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hüseyin Eren ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

İzmir

İzmir'de ise öğle namazının ardından Konak Meydanındaki Yalı Camisi önünde aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Necip Nasır da katıldı.

Van

Van'da da Hz. Ömer Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından cami avlusunda, hazırlanan aşureler halka dağıtıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta öğle namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Aşure dağıtımına, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu katıldı.

Rize

Rize'de Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için Sahil Camisi önünde stant kuruldu.

Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, öğle namazının ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysal Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve diğer ilgililer tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Cumhurbaşkanlığı görevlisi Ahmet Minder, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından aşure ikramında bulunuldu.

Vali Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan aşureyi dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Aşure inancımızın çok özel bir anı ve zamanıdır." diyen Güzeloğlu, "Hazreti Hüseyin efendimizin Kerbela'da şehidinin, mateminin hatırlanması ve bütün Kerbela şehitlerinin anılmasının, hatırlanmasıdır aşure. Aşure aynı zamanda bir ve beraber olmamızın, birlik ve dirlik içinde olmamızın, geleneğimizin ve kültürümüzün çok özel bir anı ve zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu gün Diyarbakır'da da bu geleneğimizi canlandırmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, kaynaşmamızı pekiştirmek adına birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Trabzon

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla aşure Trabzon'da dağıtıldı.

Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda öğle namazının ardından İskenderpaşa Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Edirne

Edirne'de muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğle namazının ardından Selimiye Camisi avlusunda aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımı Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı'nın konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirtmesi üzerine vatandaşlar alkışladı.

Şanlıurfa

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Şanlıurfa'da aşure dağıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca, Rabia Meydanında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Konya

Konya'da da öğle namazının ardından tarihi Sultan Selim Camisi önündeki Mevlana Meydanı'nda aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.