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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Asan: Hazine, enflasyona karşı koruma sağlayacak yeni finansal ürünler üzerinde çalışıyor

Japon gazetesine konuşan Asan hükümetin enflasyona karşı yeni finansal araçları devreye sokma hazırlığında olduğunu ifade etti

02 Ocak 2022 12:05

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Japon gazetesi Nikkei Asia'ya verdiği demeçte hükümetin enflasyona karşı garanti verecek ve ülkeyi cari fazla verme yoluna sokacak Türk Lirası bazlı bir dizi yeni finansal araç hazırlığında olduğunu belirtti.

Nikkei, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Haberde ayrıca Asan'ın yastık altında olduğu değerlendirilen 5 bin ton altın ve altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları yolu ile finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da belirtildi.

Kur korumalı mevduata yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktaran Asan "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lika hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" dedi.

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