Cumhurbaşkanlığı: FETÖ'yü anlamak için The Following'i izleyin

Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimini anlatmak için, ''10 Soruda 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fethullahçı Terör Örgütü'' isimli broşürü Türkiye ve İngilizce olarak hazırladı. Broşürde "FETÖ'yü anlamak isteyenlere The Following dizisini izlemeleri" önerildi. Dizi bir edebiyat profesörünün kendi hastalıklı yapısı nedeniyle insanları bir suç makinesine dönüştürmesinin hikayesini anlatıyor.

İlk defa Ocak 2013 tarihinde yayınlanan dizinin, ilk sezon tanıtım fragmanı şöyleydi:

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan broşüre göre darbeye giden süreç MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'de başladı. Bu operasyonla Kürt meselesinde çözümü sabote etmeyi ve MİT'i ele geçirmeyi hedeflediği iddia edilen FETÖ'nün 2005 yılından sonraki çalışmalarına broşürde yer verildi.

"Tasfiye Şemdinli olayları ile başladı"

Broşüre göre ordudaki tasfiye süreci 2005 Kasım ayında Şemdinli Olayları ile başladı. Rahip Santora cinayeti, Danıştay saldırısı, Hrant Dink cinayeti Zirve Yayınevi katliamı, Ergenekon operasyonları, Balyoz Davası, Askeri Casusluk Davası ordudaki tasfiye ve ele geçirme süreçlerinin parçalarıydı. Broşürde Şike Davası da Fenerbahçe üzerinden futbol dünyasını ele geçirme girişimi olarak nitelendirildi. HSYK seçimleri yargıyı ele geçirme, Oda TV Davası muhalifleri susturma, Gezi eylemleri hükümeti devirme girişimleri olarak ele alınırken 17-25 Aralık süreci, "örgütün yargı ve polis içinde kurduğu vesayetle hükumeti devirme girişimi" olarak nitelendirildi. 15 Temmuz Darbe Girişimi için de "hükümeti devirme planının son perdesi" denildi.

'FETÖ, silahlı bir kült örgüt'

Darbenin FETÖ tarafından yapıldığına dair sanık ifadeleri, Whatsapp yazışmaları ve sosyal paylaşım sitelerinden mesajların kanıt olarak sunulduğu broşürde "FETÖ nasıl bir örgüt?" sorusuna da yanıt verildi.

Broşürde şöyle denildi:

"Emekli imam olan Fethullah Gülen'in direktifleri doğrultusunda bir araya gelen fanatik insanların oluşturduğu silahlı bir kült örgütüdür. Amacı Türkiye Cumhurriyeti'nin anayasal düzenini bozarak, Gülen'in ruhani lideri olacağı bir rejim kurmaktır. FETÖ mensupları Gülen'i mehdi olarak kabul etmekte ve talimatlarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlü olduklarına inanmaktadır. Olduğundan farklı görünmek anlamına gelen takiye kavramı, FETÖ'nün gizlenmek için kullandığı temel stratejilerden biridir. FETÖ mensupları kendi kimliklerini gizlemekte, kod isimler kullanmakta ve hatta bazıları bilerek liberal, solcu dinsiz görüntüsü vermektedir. Her ne kadar FETÖ uluslararası anlamda ılımlı İslam'ı temsil eden bir yapı görüntüsü vermeye çalışşsa da örgüt ciddi insan hakları ihlallerine dahil olmuş ve şiddet kullanmaktan çekinmemiştir"

The Following dizisi nasıl tanıtıldı?

Yabancı dizi sitelerinde 'gizem, dram ve suç' kategorinde gösterilen Amerikan yapımı The Following Ocak 2013 tarihinde Fox Broadcasting Company'de yayınlandı. 3 sezon yayınlanan dizi tanıtımı şöyle yapıldı:

"Ünlü seri katil Joe Carroll (James Purefoy) ölüm hücresinden kaçar ve yeni bir çılgınlığa soyunur. Bunun üzerine FBI, eski ajan Ryan Hardy'i (Kevin Bacon) davaya danışmanlık yapması için departmana geri çağırır. Artık göz önünde olmayan Hardy, edebiyat öğretmenliği yaptığı Virginia Üniversitesi'nin kampüsünde 14 kız öğrenciyi öldüren Carroll'ın dokuz yıl önce yakalanıp hapse atılmasından sorumludur. Hardy, Carroll'la ilgili her şeyi bilmektedir. Belki psikolojik ve entelektüel anlamda tek dengidir. Ancak yıllar önce Carroll davasını çözen Ryan Hardy artık farklı bir adamdır.

Bu seri katili yakalamak için harcadığı süre boyunca hem fiziksel hem de zihinsel olarak yaralanmış olan Hardy sahadan ayrılalı uzun zaman olmuştur. Bu soruşturma Hardy'nin kurtuluşudur, harekete geçme çağrısıdır"