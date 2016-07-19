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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan’a saldırı girişimiyle ilgili 14 kişi gözaltında; ordu, Gülencilerin son kalesiydi

“ABD Gülen'i iade etmemede ısrarcı olursa koruduğu izlenimini verir”

19 Temmuz 2016 20:35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a saldırı girişimiyle ilgili 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kalın, TSK’nın Gülen cemaatinin son kalesi olduğunu söyledi ve “ABD Gülen'i iade etmemede ısrarcı olursa koruduğu izlenimini verir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da yabancı basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Fethullah Gülen'in iadesi için resmi talep hazırlanıyor.”

“ABD Gülen'i iade etmemede ısrarcı olursa koruduğu izlenimini verir.”

“Ordu Gülencilerin son kalesiydi.”

“Darbe girişimi ordu içinde küçük bir grup tarafından yapıldı, Türkiye'nin güvenliğini etkilemeyecek.”

“Güvenliği sağlamak için ek önlemler alıyor olacağız.”

“Darbe girişimi sonrası gözaltıların PKK ve İslam Devleti ile mücadeleye etkisi olmayacak.”

“Kayıp askeri araç yok, bunlara tank ve helikopterler dahil.”

“Cumhurbaşkanına Marmaris'te saldırı girişimiyle ilgili 14 kişi gözaltında, saldırıyı düzenleyenlerden bazıları hâlâ firarda.”

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